"Prejuízos da CGD devem-se ao crédito de risco concedido antes de 2011"

Passos Coelho diz que a culpa dos prejuízos da Caixa é do Partido Socialista. O presidente do PSD diz que o crédito de risco que prejudicou os resultados do banco foi concedido antes de 2011, quando o PS estava no poder