PR almoça com Ferro Rodrigues e de seguida recebe Assunção Cristas

Assunção Cristas decidiu ir queixar-se de Ferro Rodrigues ao Presidente da República. Mas Marcelo Rebelo de Sousa agendou primeiro um almoço com Ferro Rodrigues, que é a segunda figura da hierarquia do Estado e munido de autonomia e independência. Se este almoço não tivesse acontecido, era provável que se agravasse o ambiente de tensão política em que mergulhámos nos últimos dias, ainda que os pretextos pareçam distantes do cidadão comum