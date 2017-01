Ponte de Sor: Santos Silva lembra que é preciso apurar a verdade

O ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, considerou o acordo extrajudicial entre o embaixador do Iraque e a família do jovem agredido em Ponte de Sor “um passo muito positivo, do ponto de vista da reparação de vida à família e à vítima”. O governante esclareceu, no entanto, que este acordo “não tem nada ver com o processo penal, que segue o seu curso”