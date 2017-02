"Plano de segurança do aeroporto tem de ser atualizado"

CDS esteve reunido com a ministra da Administração Interna, Constança Urbano de Sousa, para discutir as falhas de segurança no aeroporto de Lisboa que permitiram a fuga de dois argelinos. Telmo Correia diz que, em caso de ameaça terrorista, o plano tem de ser revisto