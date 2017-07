Pizarro acha que Porto será "candidatura vencedora por parte do país"

Vereador e candidato socialista à Câmara do Porto mostra-se agradado pela escolha da cidade pelo Governo, para concorrer a futura sede da Agência Europeia do Medicamento, que irá sair de Londres. Manuel Pizarro defende que há todas as condições para acolher os mais de 900 funcionários europeus e respetivas famílias