Pedrógão Grande: reconstrução das casas é a prioridade do fundo de apoio

Recuperar as habitações destruídas pelo incêndio de Pedrógão Grande é a primeira prioridade do fundo de apoio criado pelo Governo. O fundo entrará em funcionamento dentro de poucos dias. O anúncio foi feito no final da reunião desta quarta-feira de manhã, em Figueiró dos Vinhos, que juntou os autarcas dos três concelhos afetados e o ministro do Trabalho