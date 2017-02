PEC e TSU: Esquerda chumba propostas do CDS e do PSD

O Parlamento chumbou as propostas do CDS e do PSD sobre a Taxa Social Única, a descida do IRC e do Pagamento Especial por Conta. As propostas serviam para compensar as empresas pela subida do salário mínimo nacional e foram todas rejeitadas pelas bancadas da Esquerda.

Até o PSD votou contra uma das propostas do CDS.