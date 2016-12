PCP admite avanços com Governo PS mas diz que são insuficientes

Em reação à mensagem de António Costa, o PCP destaca os contributos dos comunistas na área da educação, mas afirma que é preciso fazer mais. O partido comunista afirma ainda que é preciso romper com os constrangimentos da União Europeia e do euro e prometeu empenhar-se no salário mínimo nacional de 600 euros já para 2017