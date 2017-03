Paulo Núncio faz mea culpa e confessa que "decisão não foi a mais adequada"

No "Jornal das 8" da TVI, o ex-secretário de Estado assumiu que esteve quatro anos sem dar despacho à publicação da saíde de 10 mil milhões de euros para paraísos fiscais. E jura que nunca falou do assunto com os ministros das Finanças que o tutelaram