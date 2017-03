Passos sobre Cristas: "Há assuntos em que o silêncio é o melhor conselheiro"

Assunção Cristas reafirma que foi o Banco de Portugal que lidou com a resolução do BES e recusa ter assinado de cruz o decreto que dava poderes ao banco central. A presidente do CDS não entende o porquê de tanta polémica quando afirmou que os problemas do BES e da banca nunca foram discutidos em profundidade no Conselho de Ministros. Já Passos Coelho lembra que as reuniões do executivo são reservadas e que muitas vezes "o silêncio é o melhor conselheiro"