Passos não se demite com mau resultado nas autárquicas

Pedro Passos Coelho garante não se demitir da liderança do PSD por causa de uma eventual derrota nas eleições autárquicas. Numa entrevista à SIC, o presidente do PSD criticou Marcelo Rebelo de Sousa por não ter defendido a independência do Conselho de Finanças Públicas