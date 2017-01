Parlamento discute feriados mas Carnaval fica na mesma

Deputados debateram propostas dos Verdes e do PAN para tornar a terça-feira de Carnaval num feriado obrigatório, em vez de deixar a decisão nas mãos do Governo como tem acontecido. Já o PSD avançou com uma proposta para passar os feriados que calhem durante a semana para a segunda-feira seguinte, colando-os assim ao fim de semana