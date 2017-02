Offshores: Passos admite comissão de inquérito para apurar verdade

Pedro Passos Coelho admite a criação de uma comissão de inquérito no Parlamento para apurar toda a verdade no caso das offshore. O presidente do PSD diz mesmo que não quer agir com falta de transparência, como fez o primeiro-ministro no caso da Caixa Geral de Depósitos