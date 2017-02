Offshores: líder do PSD não se conforma com atitude de Costa

O clima de crispação tem vindo a ferver ao longo da semana. Passos Coelho disse que é indigna e leviana a forma como António Costa falou publicamente sobre a polémica das offshores. O líder do PSD pede apuramento total do que aconteceu com os milhões que escaparam ao controlo do fisco, porque diz que não quer agir como o primeiro-ministro no caso da Caixa Geral de Depósitos, ou seja, com falta de transparência no processo