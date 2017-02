Offshores: ânimos exaltados e Passos acaba de dedo em riste

No debate quinzenal esta tarde no Parlamento, todos os partidos anunciaram que querem saber de quem é a responsabilidade sobre os dez mil milhões de euros que foram para offshores escapando ao fisco. A esquerda acusa o anterior Governo, numa discussão que acabou com Passos Coelho de dedo apontado, irritado com António Costa