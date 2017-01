O reencontro da família Costa, na Índia, 22 anos depois

"Babush" encontrou-se com familiares em Panguim, a capital do estado de Goa, durante a visita de Estado à Índia. Primeiro-ministro falou da satisfação de estar de regresso à terra do pai e a sua visita foi referenciada com cartazes espalhados pelas ruas e noticias nos jornais locais.