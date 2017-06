"Numa tragédia destas nunca há meios suficientes"

O primeiro-ministro diz que nunca há meios suficientes para uma tragédia desta dimensão. Sobre as falhas de meios da GNR que terão estado na origem desta tragédia, António Costa aguarda o resultado do inquérito interno. O primeiro-ministro diz que todos, incluindo o Governo, estão revoltados com o que aconteceu.