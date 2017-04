Novo banco: BE e PCP insistem que nacionalização seria a melhor opção

O PCP e o Bloco de Esquerda não desistem da nacionalização do Novo Banco. Depois dos bloquistas agora são os comunistas a anunciar que vão apresentar no Parlamento um projecto de resolução para suspender a venda do banco à lone star e avançar com a nacionalização. Já o PS quer ouvir mais explicações sobre o negócio e para isso quer levar Carlos Costa e Sérgio Monteiro à comissão de orçamento e finanças