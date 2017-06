"Ninguém pode deixar de estar revoltado com o que aconteceu"

O primeiro-ministro admite que nunca há meios suficientes para uma tragédia desta dimensão, mas António Costa recusa tirar conclusões antecipadas e vai aguardar pelo resultadio do inquérito. Num dia em que foram apontadas falhas de meios da GNR, o chefe do Governo diz que todos, incluindo o executivo, estão revoltados com o que aconteceu