Mário Soares já é estudado nas escolas

Mário Soares é uma das figuras da História moderna de Portugal e já surge nos manuais escolares em matérias lecionadas no 6.º, 9.º e 12.º. Os alunos abordam várias vezes o perfil do antigo Presidente da República nos currículos escolares, em especial no estudo do 25 de Abril e da oposição ao fascismo