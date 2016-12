Marcelo vê-se como voluntário no Hospital de Santa Maria

Presidente da República visitou e jantou na sede do projeto Re-Food, uma organização que aproveita comida que sobra em cafés e restaurantes e a distribui a quem precisa. Marcelo Rebelo de Sousa esteve na cozinha com o fundador da instituição, o norte-americano Hunter Halder e não descartou a hipótese de um dia vir a ser voluntário. Mas revelou que os cuidados paliativos no Hospital de Santa Maria têm prioridade