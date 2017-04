Marcelo recebeu três partidos esta segunda-feira

PSD, PS e Bloco de Esquerda foram esta segunda-feira dizer ao Presidente da República o que pensam do Programa de Estabilidade e do Programa Nacional de Reformas apresentados na sexta-feira pelo Governo. À saída do encontro, Passos Coelho manifestou preocupação com a redução do investimento público. O Bloco de Esquerda, por sua vez, está focado nas negociações do Orçamento do Estado e na revisão dos escalões do IRS