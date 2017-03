Marcelo Rebelo de Sousa recebido por protesto em Faro

Habitantes da Ilha do Farol e as associações que estão contra a exploração de petróleo no Algarve fizeram-se ouvir à chegada. O Presidente da República admitiu ser um defensor do ambiente e garante que houve melhorias significativas em relação à perfuração de solo, uma vez que, de cinco, já só há um contrato autorizado.