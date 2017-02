Marcelo desagradado com crispação no Parlamento

Assunção Cristas tem um encontro, esta sexta-feira, com o Presidente da República, para "denunciar" o que se está a passar no Parlamento. Palavras usadas pela própria no debate de quarta-feira, com o primeiro-ministro.

Mas a líder do CDS-PP não é a única a ir ao Palácio de Belém. Ferro Rodrigues, que é acusado pela direita de falta de imparcialidade na condução dos trabalhos parlamentares, vai almoçar, também esta sexta-feira, com Marcelo Rebelo de Sousa.