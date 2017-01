Marcelo conversou durante 12 minutos com Trump

A oito dias da cerimónia de posse de Donald Trump, Marcelo Rebelo de Sousa conversou ao telefone com o presidente eleito dos Estados Unidos. No telefonema, que durou cerca de 12 minutos, o Chefe do Estado sublinhou os laços históricos muito antigos entre os dois países e referiu ainda o dossier das Lajes.