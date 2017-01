Marcelo chega ao Mosteiro dos Jerónimos para as cerimónias

O Presidente da República chegou ao Mosteiro dos Jerónimos, na Praça do Império, em Lisboa, alguns minutos antes das 13:00. Além do Presidente, aguardavam no local a chegada do cortejo Eduardo Ferro Rodrigues, presidente da Assembleia da República e segunda figura do Estado, e Maria Manuel Leitão Marques, ministra da Presidência e representante do Governo na ausência de António Costa