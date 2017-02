Marcelo à TVI: "Faz parte da democracia haver combate partidário"

Presidente da República esteve no norte do país e salientou a necessidade de se construírem pontes e diálogos na sociedade. Sobre os recentes acontecimentos na vida política, em torno da Caixa Geral de Depósitos, Marcelo lembrou que são também fruto de uma ano com eleições autárquicas