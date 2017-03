Jorge Sampaio só soube da Cimeira das Lajes 48 horas antes

O episódio da Cimeira das Lajes é um dos capítulos do segundo volume da biografia de Jorge Sampaio que está à venda nas livrarias a partir desta segunda-feira. Mil páginas onde se detalham os desentendimentos com Santana Lopes, que acabou por demitir, os esforços para a causa de Timor Leste e as negociações para a pioneira coligação à esquerda para a Câmara de Lisboa