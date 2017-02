Jerónimo pede fim dos "folhetins" em torno da CGD

Jerónimo de Sousa pede que se acabem os “folhetins” em torno da Caixa Geral de Depósitos. O secretário-geral do PCP diz que a polémica só serve para a Direita pôr em causa o processo de recapitalização. E lembra a importância do banco se manter na esfera do Estado.