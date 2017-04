IRS: "Caminho tem de ser iniciado em 2018"

O efeito da contração da despesa nas políticas públicas de investimento e de apoio social é a grande preocupação do Bloco de Esquerda manifestada ao Presidente da República. Catarina Martins ressalva que o principal foco do BE é já o Orçamento do Estado e em particular as pensões das carreiras longas e a revisão dos escalões do IRS