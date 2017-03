"Houve falhas graves na gestão do Banco de Portugal que são responsabilidade do governador"

Francisco Louçã está a caminho do conselho consultivo do Banco de Portugal, mas garante que não vai deixar de dizer o que pensa sobre os "fracassos" da instituição. Em entrevista ao Jornal de Negócios/Antena 1, o antigo líder do Bloco de Esquerda diz que houve "falhas graves" na gestão do BdP, da responsabilidade de Carlos Costa, nomeadamente nos casos do Novo Banco e Banif