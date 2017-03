Holanda: Marcelo considera resultado uma "boa notícia" para a Europa

A par com o Presidente da República, também os líderes partidários reagiram às eleições na Holanda. Catarina Martins culpa as políticas liberais pelo crescimento da extrema-direita. Já PSD e CDS mostram-se satisfeitos com os resultados, dizendo que holandeses reafirmaram o seu compromisso com a Europa