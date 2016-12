"Estado não deve pagar os erros e o regabofe da banca”

Jerónimo de Sousa diz que o Estado não deve pagar “os erros e o regabofe da banca”. O secretário-geral do PCP defende que os dinheiros públicos não sejam utilizados para resolver os problemas dos lesados do BES e espera que a proposta do Governo seja apenas para contemplar os problemas dos pequenos investidores