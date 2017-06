"É muito prematuro estar a seguir pelo caminho que é fácil"

Ministra da Administração Interna assegura que vai retirar as devidas ilações caso a comissão criada no Parlamento aponte responsabilidades à tutela pelo que aconteceu em Pedrógão Grande. A entrevista dada à TSF na sexta-feira, aconteceu antes da Autoridade Nacional da Proteção Civil ter admitido falhas do SIRESP.