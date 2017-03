"É acharmos que alguém paga por nós e isso não existe"

Pedro Passos Coelho considera que resolver o problema do credito malparado vai ter custos e que alguém terá de pagar. No dia em que o Banco Central Europeu volta a apontar o dedo à necessidade de resolver rapidamente este problema do sistema financeiro o presidente do PSD avisa o Governo que tem de dizer a verdade ao país e que dizer que a solução não tem custos "é uma história da carochinha"