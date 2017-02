Direita está a usar a CGD para destruir Governo

As mensagens de telemóvel trocadas entre Centeno e António Domingues aqueceram também o debate desta tarde no Parlamento. A direita desafia o ministro a desmentir as informações que vieram a público e acusa a maioria de esquerda de querer impor uma lei da rolha. O PS, PCP e Bloco dizem que a direita está a usar a caixa para tentar destruir o Governo e voltar ao poder