Direita acusa o Governo de ingerência no Banco de Portugal

O PS diz que não vai apoiar medidas populistas que ponham em causa a estabilidade do sistema financeiro. O Parlamento discutiu hoje as propostas para alterar a supervisão bancária em Portugal. A direita acusa o Governo de ingerência no Banco de Portugal. Já o Bloco de Esquerda exige a destituição do Governador. (Texto Joana Rodrigues, imagem Marco Coppelli)