Descida da TSU: BE e PCP querem travar medida

O conselho de ministros já aprovou a atualização do salário mínimo nacional para 557 euros a partir de 1 de janeiro. Mas Bloco de Esquerda e PCP querem travar no parlamento a contrapartida negociada com os patrões. Dizem que a redução da TSU prevista no acordo é uma prenda de natal para as confederações patronais