Debate quinzenal "quente" com esquerda a atacar ex-governo de direita

Os 10.000 milhões de euros que fugiram à máquina fiscal e a nova polémica em torno do governador do Banco de Portugal foram os temas quentes do debate quinzenal desta quarta-feira. A esquerda não poupou a direita parlamentar. (Texto Joana Rodrigues; Imagem Joana Gabriel e Edição de imagem Filipe Freitas)