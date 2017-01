Cristas falta à festa no Saldanha e critica Medina

Assunção Cristas não foi à festa que assinalou o fim das obras na praça do Saldanha. Mas a líder do CDS-PP e candidata a Lisboa nas próximas autárquicas, fez questão de assinalar a data com um vídeo que publicou nas redes sociais e onde critica as prioridades de Fernando Medina