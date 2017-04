Costa admite rever proposta das reformas antecipadas

Governo admite reduzir a idade da reforma, sem penalizações, para 60 anos, no caso de trabalhadores que tenham começado a descontar aos 14, ou seja, com 46 anos de descontos. No parlamento, António Costa adiantou que esse era o cenário que deveria acontecer, mas não é possível ainda em 2017