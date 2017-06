Costa admite apurar responsabilidades da tragédia de Pedrógão

Primeiro-ministro garante que é pouco provável que haja um aumento significativo do número de mortos, vítimas do incêndio de Pedrógão Grande. Em entrevista no Jornal das 8, António costa diz manter total confiança na cadeia de comando, inclusive na ministra da Administração Interna