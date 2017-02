Costa acha que Marques Mendes tem "espírito criativo de literatura policial"

Em visita à República Centro Africana, o primeiro-ministro desvaloriza a polémica em torno da publicação do decreto-lei que isentou a administração da Caixa Geral de Depósitos das obrigações dos gestores públicos. António Costa, tal como o ministro Mário Centeno, justifica a demora na publicação do diploma por causa das negociações com Bruxelas