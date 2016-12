Contas do Orçamento põem PS e PSD a empurrar a fatura

Antiga ministra das Finanças acusa Governo de só ter cumprido as metas do défice com recurso a medidas extraordinárias. Pelo lado do PS, o deputado João Galamba saiu a terreiro dizendo que Maria Luís Albuquerque não fala a verdade e devia retratar-se