CGD: Passos Coelho diz que taxa de juro é "escandalosamente alta"

Pedro Passos Coelho considera que a taxa de 10,75% cobrada na emissão de divida da Caixa Geral de Depósitos é escandalosamente alta. O presidente do PSD diz vai ser esse o preço a pagar pela opção política do Governo na recapitalização do banco.