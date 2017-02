CGD: Marcelo quer ponto final na polémica "Centeno"

Presidente da República quer pôr um ponto final na polémica com Mário Centeno. Marcelo Rebelo de Sousa diz que as mensagens escritas via telemóvel não vão mudar a posição que tem sobre o ministro das Finanças e que a questão está encerrada. (Texto Joana Rodrigues)