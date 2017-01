Carro fúnebre chega ao Campo Grande e ouve-se "Soares é fixe!"

O corpo de Mário Soares já partiu de casa da família, no Campo Grande, em Lisboa, em direção ao Mosteiro dos Jerónimos. À chegada do carro fúnebre ouviu-se "Soares é fixe!",o slogan que fez história durante as Presidenciais de 1986