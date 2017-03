Bloco critica Cristas e a "assinatura de cruz" no BES

Bloco de Esquerda está estupefacto com a líder do CDS-PP. Não entende como é que uma ministra assinou de cruz a resolução do BES. Assunção Cristas admitiu ao Público que foi o que fez, dada a urgência de uma decisão, que a apanhou de férias e que a obrigou a dar o ok à distância sem conhecer os dossiers