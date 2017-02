BE que benefícios para carreiras contributivas mais longas

O Bloco de Esquerda espera que o Governo acabe, até ao fim de março, com a dupla penalização das pensões e beneficie as pessoas com mais de 40 anos de contribuições para a Segurança Social.

Catarina Martins disse este sábado que o Bloco de Esquerda já está em negociações com o Governo.