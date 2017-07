As saídas do Governo e as reações políticas

São variadas as reações partidárias à demissão dos três secretários de Estado. O PCP desvaloriza e diz que o importante são as políticas. O Bloco quer uma remodelação rápida. Já à direita, o CDS-PP insiste que as mexidas devem atingir os ministros da Defesa e da Administração Interna. E o PSD quer mais explicações